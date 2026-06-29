ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aantal ebolagevallen in Congo stijgt tot boven de 1300

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 1:25
anp300626004 1
KINSHASA (ANP) - Het aantal bevestigde ebolagevallen in de Democratische Republiek Congo (DRC) is gestegen tot 1307, waaronder 377 doden. Dat blijkt uit gegevens van de Congolese regering. De gevallen zijn geregistreerd in drie provincies: Ituri, Noord-Kivu en Zuid-Kivu.
Het gaat om de zogenoemde bundibugyovariant, die moeilijk te behandelen is. Ook is er nog geen speciaal vaccin tegen beschikbaar.
In Oeganda zijn ongeveer twintig ebolagevallen gemeld, waaronder twee bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk een ebolageval vastgesteld. Het ging om een arts die was teruggekeerd uit de DRC.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2749028651

Benzine en diesel in Duitsland fors duurder na einde accijnskorting

sergej-iwanow-tod-putin-russland-foto-1

Poetins topvertrouweling Sergej Iwanow plotseling overleden

collage-2-1-large-right-20260629

Britse influencer riskeert vuurpeloton in Dubai na dodelijke liefdesruzie

ANP-443907489

Wat gebeurt er als je geen testament hebt?

195605679_m

Breinrot: advocatenkantoren in paniek door fors stijgende AI-prijzen

shutterstock_2695835113

Extreem weer: wat vergoedt je verzekering bij hagel en bliksem?

Loading