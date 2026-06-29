Gewonden bij bomexplosie in Monaco, waarschijnlijk een aanslag

MONACO (ANP) - Bij een explosie in Monaco zijn maandagavond rond 21.00 uur drie gewonden gevallen. Een man liet een rugzak achter die even later ontplofte. Dat meldde de zender BFMTV en is inmiddels bevestigd door Franse autoriteiten.

Het is volgens de lokale leider Christophe Mirmand "waarschijnlijk een aanslag". De slachtoffers zijn twee vijftigers, die in levensgevaar zijn, en een tiener die licht gewond raakte, aldus Mirmand. Een van de gewonden is een Oekraïense oligarch, Vadim Ermolaev, meldt persbureau AFP op basis van een ingewijde.

De explosie in het vorstendom in het zuiden van Frankrijk vond plaats in een straat vlak bij de Franse grens. Volgens de procureur-generaal van Monaco, Stéphane Thibault, liet iemand een rugzak achter in de hal van een woongebouw. Het is onduidelijk waarom juist dit gebouw was uitgekozen.

De politie onderzoekt de zaak en er is nog niemand aangehouden.

Monaco is een belastingvrije stadstaat aan de Franse Rivièra, die onder meer bekendstaat als een toevluchtsoord voor de rijken.