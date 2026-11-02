Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aantal gemeenten onder toezicht om asielopvang stijgt naar 74

Samenleving
door anp
anp021126096 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Het aantal gemeenten dat onder toezicht staat omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, is opgelopen naar 74. Asielminister Bart van den Brink heeft maandag elf gemeenten toegevoegd aan de lijst. Daarop stonden al 63 andere gemeenten.
De nieuwe gemeenten die onder toezicht staan, zijn Dantumadiel en Noardeast-Fryslân in Friesland, Elburg, Neder-Betuwe en West Betuwe in Gelderland, Castricum in Noord-Holland, Bergeijk en Best in Noord-Brabant en Gennep, Mook en Middelaar en Roerdalen in Limburg.
Het kabinet had eerder gemeenten als Westland, Oldebroek, Houten, Vlaardingen, Heerenveen, Culemborg, Diemen en Staphorst onder toezicht gesteld.
Spreidingswet
Op grond van de spreidingswet moeten alle gemeenten een vastgesteld aantal asielzoekers opvangen. Wanneer een gemeente ook na "actief toezicht" nog niet genoeg asielzoekers opvangt, kan de overheid buiten de gemeente om een opvang regelen, op kosten van de gemeente. Dat is nog niet gebeurd.
Een woordvoerder van Van den Brink laat weten dat er inmiddels honderd ambtelijke gesprekken zijn gevoerd met gemeenten en bijna vijftig bestuurlijke. Dat zijn gesprekken op het hoogste niveau.
loading

POPULAIR NIEUWS

0a5af77d-dc94-4b7d-96bc-12f738238bd5

Is bruine rijst écht gezonder? Het antwoord is minder simpel dan je denkt

generated-image (1)

Onderzoekers: eet van de kiwi ook de schil. Maar was hem wel goed

generated-image (2)

In Amerika het dubbele verdienen? Bij deze drie beroepen verschilt het loon flink

AA2bBPu7

Plaque in je slagaders verdwijnt niet, maar kan wel stabieler worden: zo verklein je de kans op een hartinfarct

Een logistiek medewerker met een tablet loopt tussen hoge stellingen met pallets in een distributiecentrum.

1,2 miljoen loonstroken verraden het: in deze 10 banen stijgt het salaris het snelst

generated-image (40)

Zit er pfas in je koekenpan of bakpapier? Van 34 bedrijven gaven er maar 4 een volledig antwoord

Loading