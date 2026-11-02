Aantal gemeenten onder toezicht om asielopvang stijgt naar 74

DEN HAAG (ANP) - Het aantal gemeenten dat onder toezicht staat omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, is opgelopen naar 74. Asielminister Bart van den Brink heeft maandag elf gemeenten toegevoegd aan de lijst. Daarop stonden al 63 andere gemeenten.

De nieuwe gemeenten die onder toezicht staan, zijn Dantumadiel en Noardeast-Fryslân in Friesland, Elburg, Neder-Betuwe en West Betuwe in Gelderland, Castricum in Noord-Holland, Bergeijk en Best in Noord-Brabant en Gennep, Mook en Middelaar en Roerdalen in Limburg.

Het kabinet had eerder gemeenten als Westland, Oldebroek, Houten, Vlaardingen, Heerenveen, Culemborg, Diemen en Staphorst onder toezicht gesteld.

Spreidingswet

Op grond van de spreidingswet moeten alle gemeenten een vastgesteld aantal asielzoekers opvangen. Wanneer een gemeente ook na "actief toezicht" nog niet genoeg asielzoekers opvangt, kan de overheid buiten de gemeente om een opvang regelen, op kosten van de gemeente. Dat is nog niet gebeurd.

Een woordvoerder van Van den Brink laat weten dat er inmiddels honderd ambtelijke gesprekken zijn gevoerd met gemeenten en bijna vijftig bestuurlijke. Dat zijn gesprekken op het hoogste niveau.