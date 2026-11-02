Marvell neemt Lumentum over in deal van 115 miljard dollar

SANTA CLARA (ANP/BLOOMBERG) - Chipbedrijf Marvell Technology heeft een overnamedeal gesloten met de producent van optische apparatuur voor datacenters Lumentum Holdings ter waarde van 115 miljard dollar, omgerekend ruim 102 miljard euro. Vorige week had persbureau Bloomberg al gemeld dat er een overname van Lumentum door Marvell aan zat te komen in de AI-race.

De deal wordt volledig in aandelen afgehandeld, waarbij de aandeelhouders van Marvell een belang van 67 procent in het gecombineerde bedrijf krijgen. Het is een van de grootste overnames in de techsector ooit.

Lumentum is gespecialiseerd in opto-elektronische apparatuur, zoals lasers om grote hoeveelheden data via licht te versturen. Die apparatuur is van groot belang voor AI-datacenters die grote hoeveelheden data op zeer hoge snelheid moeten verwerken.

AI-chipconcern Nvidia nam eerder dit jaar een belang van 2 miljard dollar in Lumentum als onderdeel van een samenwerking tussen de twee bedrijven bij opto-elektronische onderdelen.