Van Weel verlengt grenscontroles met een half jaar

door anp
maandag, 10 november 2025 om 11:50
DEN HAAG (ANP) - De grenscontroles die de Koninklijke Marechaussee (KMar) uitvoert om migranten zonder geldige papieren tegen te houden, worden met een half jaar verlengd, schrijft asielminister David van Weel (VVD) in een Kamerbrief. Volgens de demissionaire bewindsman is dat nodig "gezien de voortdurende dreiging voor de openbare orde", zonder toe te lichten wat die dreiging precies inhoudt.
Van Weel stelt dat het aantal mensen dat zonder geldige papieren de Europese buitengrens is overgestoken weliswaar is gedaald, maar nog steeds hoog is. Volgens de Europese grensbewakingsdienst Frontex gaat het om 112.375 grensoverschrijdingen tot en met 12 september 2025, wat een daling is van 21 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.
De minister ziet ook dat het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt daalt, maar dat de druk op de opvanglocaties nog steeds hoog is.
