Aantal grote storingen op het spoor loopt op

UTRECHT (ANP) - Op het Nederlandse spoor vonden vorig jaar 586 ernstige verstoringen plaats, meldt ProRail in zijn jaarverslag. De spoorbeheerder waarschuwde in november al dat afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wat betreft het aantal grote storingen in 2025 niet gehaald zouden worden.

Vorig jaar waren er voor het eerst meer incidenten dan het afgesproken maximum van 520. Het aantal grote storingen op het spoor stijgt al jaren. In 2024 waren er 507 zogeheten impactvolle storingen.

Storingen door derden vormden de grootste hinder (44 procent). Het gaat dan om personen, verkeer en dieren op het spoor. Ook technische problemen waren met 42 procent van de gevallen een belangrijke oorzaak.

Onder meer een storing in de Willemsspoortunnel in Rotterdam en een aanrijding bij Bunnik tussen een trein en een bouwkraan hadden in 2025 grote impact. Volgens ProRail wordt de komende jaren de kans op storingen groter door vertragingen van werkzaamheden als gevolg van personeelstekorten.