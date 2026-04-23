ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten blij met steunpakket Oekraïne en nieuwe sancties Rusland

Samenleving
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 14:30
anp230426144 1
DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten vindt het goed dat het Europese steunpakket van 90 miljard euro voor Oekraïne eindelijk is aangenomen. Hij noemt het "een heel belangrijke stap".
"Cruciaal voor de Oekraïense strijd voor vrijheid en daarmee voor onze veiligheid", schrijft de minister-president op X. Het steunpakket werd lang tegengehouden door de Hongaarse premier Viktor Orbán. Nu Oekraïne de Droezjba-pijpleiding heeft gerepareerd, heeft de vertrekkende Orbán zijn veto ingetrokken.
Jetten schrijft dat Nederland het twintigste sanctiepakket tegen Rusland verwelkomt "om de druk op Rusland hoog te houden". Hij spreekt de komende dagen verder over steun aan Oekraïne bij de top met Europese regeringsleiders op Cyprus.
loading

anp 20934295

anp 324879728

ANP-555743910

181140170_m

151651932_m

ANP-546663924

Loading