Aantal huwelijken in China stort in: jongeren willen niet meer trouwen en kinderen krijgen

Steeds minder mensen trouwen in China. Het aantal huwelijken daalde vorig jaar met 20 procent en bereikte daarmee een laagterecord. Het is vooral een boodschap van jongeren dat ze geen zin hebben om in opdracht van de overheid te settelen en baby's te maken.

Het aantal huwelijken in China daalde van 7,7 miljoen in 2023 naar 6,1 miljoen vorig jaar, bleek uit gegevens van het Chinese ministerie van Burgerzaken. Dit was minder dan de helft van het aantal dat in 2013 werd geregistreerd en het laagste aantal sinds het begin van de registraties in 1986.

Uit de gegevens bleek ook dat 2,6 miljoen echtparen in 2024 een echtscheiding aanvroegen, een stijging van 1,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De scherpe afname van het aantal huwelijken werd versterkt door de korte opleving in 2023, toen mensen de achterstand inhaalden na enkele jaren van coronabeperkingen. Er werd ook gespeculeerd dat mensen hadden vermeden om in 2024 te trouwen omdat het een ongunstig 'weduwenjaar' was in de Chinese maankalender.

Koppig weerstand

Maar de bredere trend bleef op koers: jongeren bieden koppig weerstand tegen het streven van de regerende Communistische Partij om China's demografische achteruitgang te keren.

“Het is niet zo dat mensen niet willen trouwen, maar dat ze het zich niet kunnen veroorloven om te trouwen,” zei een commentator uit Changzhou op het Chinese socialemediaplatform Weibo, waarop sinds maandag meer dan 46 miljoen gesprekken over het onderwerp zijn gevoerd.

China heeft de op een na grootste bevolking ter wereld en heeft decennialang strenge beperkingen opgelegd aan de geboorte van kinderen, waaronder het éénkindbeleid. Maar nu China te maken heeft met een afnemende en vergrijzende bevolking, wat een bedreiging vormt voor de economische toekomst van het land, wil de autoritaire regering dat mensen meer kinderen krijgen.

Daarom wordt er onder meer gepusht om te trouwen. Geboorten zijn in China nauw verbonden met het huwelijk en het krijgen van kinderen buiten het huwelijk wordt ontmoedigd door traditionele waarden en verschillende overheidsregels.

Maar door de decennialange beperkingen zijn er tegenwoordig minder mensen die de huwbare leeftijd hebben bereikt - en degenen die wel de juiste leeftijd hebben, zijn niet geïnteresseerd in een huwelijk of kinderen.

Moderne leefstijl

“Voor veel jonge mensen is niet trouwen een actieve keuze. Tegelijkertijd is hun moderne levensstijl en genieten van het singleleven ook een grote reden,” zei een andere commentator op Weibo. “Vrouwen kunnen zichzelf onderhouden en hoeven niet afhankelijk te zijn van mannen. De bereidheid om te trouwen is veel lager dan in het verleden.”

Zorgen over de hoge jeugdwerkloosheid, de torenhoge kosten van levensonderhoud, onderwijs en kinderopvang en een verzet tegen traditionele rolpatronen hebben er verder toe geleid dat jongeren niet naar de dwingende adviezen van hun regering luisteren.

“Instortende huwelijkscijfers weerspiegelen een samenloop van sociale krachten: een afnemende populatie van jongvolwassenen, sombere economische vooruitzichten voor pas afgestudeerden, een veranderende houding ten opzichte van het huwelijk en een toenemende genderpolarisatie tussen mannen en vrouwen,” aldus Carl Minzner, onderzoeker op het gebied van China-studies bij de Council for Foreign Relations, die de daling van het aantal huwelijken als ‘extreem’ bestempelde.

Op Weibo merkten mensen ook op hoe de samenleving 'toleranter' is geworden en sommigen zagen een verschuiving in de druk van families tijdens recente Chinese nieuwjaarsbijeenkomsten.

“Tien jaar geleden hoorde ik vooral van familieleden welke dochter of zoon nog niet getrouwd was op de leeftijd van 27 of 28 jaar. Nu hoor ik dat meer over mensen van 30 jaar en ouder. Trouwen voor je 27e of 28e is niet langer bespreekbaar.”

Homohuwelijk

Veel respondenten noemden ook de controversiële invoering van een afkoelingsperiode voor echtscheidingen in 2021, waardoor ze op hun hoede zijn voor de “gemakkelijke ingang en strikte uitgang” van het huwelijk. Anderen wezen op China's weigering om het homohuwelijk te legaliseren of om koppels van hetzelfde geslacht gelijkwaardige rechten te geven. “Waarom is het aantal huwelijksregistraties in 2024 opnieuw gedaald? Omdat ik lesbisch ben”, schreef een vrouw.

