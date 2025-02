Coenradie wil 'honderden miljoenen euro's' voor gevangenissen

- "Honderden miljoenen euro's" extra moeten naar gevangenissen om problemen daar op te lossen. Dat heeft staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie) gezegd, bevestigt een van haar woordvoerders na berichtgeving door de NOS en het AD. Het geld moet in de voorjaarsnota geregeld worden.

De Dienst Justitiële Inrichtingen die over de gevangenissen gaat, heeft dit jaar ruim 3 miljard euro te besteden. Bijna de helft daarvan gaat naar personeel. Met name door personeelstekorten is er een nijpend tekort aan plek in de gevangenissen.

De krapte in de gevangenissen heeft de afgelopen weken geleid tot felle politieke discussie. Coenradie stuurt gevangenen al drie dagen eerder naar huis om cellen vrij te maken, maar ze wil daar mogelijk twee weken van maken. Haar eigen PVV weigert daarin mee te gaan en stelt voor om meer mensen in een cel te plaatsen. Over dat idee zegt Coenradie in het AD: "Ik laat me er niet door afleiden."