Dodental door overstromingen in Australië loopt op

SYDNEY (ANP/DPA) - Het dodental van de overstromingen in het zuidoosten van Australië is opgelopen naar minstens vier. De kust van de staat New South Wales is getroffen door hevige stortregens. Die nemen vrijdag naar verwachting af, maar het overstromingsgevaar is nog niet geweken.

Er zijn in totaal meer dan zeshonderd reddingsacties uitgevoerd, meldt assistent-commissaris Colin Malone van de staatsnooddienst. Er zitten nog steeds ongeveer 50.000 mensen vast vanwege de overstromingen. Zij blijven mogelijk nog meerdere dagen vastzitten, totdat het waterpeil begint te dalen, aldus Malone. Er zullen boten en helikopters worden ingezet om hen te voorzien van voedsel en medicatie.

De Australische premier Anthony Albanese en de premier van New South Wales Chris Minns bezoeken het getroffen gebied vrijdag.