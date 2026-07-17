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Aantal kindvrije campings fors toegenomen

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 17 juli 2026 om 4:20
bijgewerkt om vrijdag, 17 juli 2026 om 5:32
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Het aantal Europese campings waar alleen volwassenen zijn toegestaan, is in de afgelopen vijf jaar met 41 procent gegroeid. Dat blijkt uit een telling van campingplatform ACSI. Het gaat om in totaal 90 campings.
De meeste van de kindvrije kampeergelegenheden zijn te vinden in het Verenigd Koninkrijk, waar veertig campings voor volwassenen zijn geteld. Nederland staat op de tweede plaats met 23 locaties. In Nederland liggen de meeste campings waar kinderen niet welkom zijn in de provincies Drenthe en Gelderland, met elk vijf locaties.
In Duitsland telde ACSI vier kindvrije campings en in België bleef de teller steken op één. Spanje en Italië hebben er respectievelijk één en twee, in Frankrijk zijn dertien campings waar alleen volwassenen welkom zijn.
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