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SpaceX blaast testvlucht Starship op het laatste moment af

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 4:17
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STARBASE (ANP/AFP/RTR) - SpaceX heeft de dertiende testvlucht van Starship op het laatste moment afgeblazen. De lancering werd abrupt gestopt net op het moment dat de motoren van de raket aanstonden om te ontsteken.
"Enkele motoren startten niet, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. We zijn nu de brandstof aan het aftappen. Hopelijk kunnen we het over een paar dagen opnieuw proberen", schreef topman Elon Musk op X.
Het doel van de nieuwe testvluchten is vergelijkbaar met dat van de grotendeels geslaagde test in mei. Toen werd voor het eerst de nieuwste versie van Starship ingezet. Het hoofddoel van die test was om aan te tonen dat het nieuwe model naar behoren functioneert tijdens de vlucht.
Die test verliep echter niet helemaal vlekkeloos. Door motorproblemen kon de raket niet gecontroleerd landen, maar moest deze in de Golf van Mexico neerstorten.
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