Aantal mensen dat gebruikmaakt van voedselbank gestegen

HOUTEN (ANP) - Het aantal mensen dat gebruikmaakt van voedselbanken is vorig jaar gestegen. Voedselbanken Nederland denkt dat mensen de voedselbanken beter weten te vinden, maar ziet ook steeds meer gepensioneerden zonder aanvullend pensioen, zzp'ers en andere werkenden die niet kunnen rondkomen.

Waar 144.750 mensen in 2024 gebruikmaakten van de voedselbanken, waren dat er vorig jaar 155.600. Dat is een stijging van zo'n 7,5 procent. Een jaar eerder daalde het aantal mensen dat gebruik maakte van de voedselbanken nog.

Mensen zijn ook steeds vaker voor langere tijd afhankelijk van voedselhulp, ziet de voedselbank. "Terwijl het uitgangspunt is dat deze hulp tijdelijk is: een korte periode van ondersteuning om weer zelfstandig verder te kunnen", aldus de organisatie.

Moeite om rond te komen

Voorzitter Henk Staghouwer zegt zich zorgen te maken over de plannen van het nieuwe kabinet als het gaat om de zorg en sociale zekerheid: "Meer mensen zullen moeite hebben om rond te komen, omdat zij gekort worden op hun uitkering of omdat zij veel meer kwijt zijn aan zorgkosten. Wij vrezen de komende kabinetsperiode dat de armoede in Nederland als gevolg hiervan verder zal stijgen en nog meer mensen een beroep moeten doen op voedselhulp."

In februari stuurde Voedselbanken Nederland een brief naar alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Daarin vroeg de organisatie om een armoedebeleid dat niet alleen draait om arbeidsparticipatie en meer oog heeft voor kwetsbare groepen.