Stijgende brandstofprijzen maken elke rit duurder, maar met een paar eenvoudige gewoonten kun je aan de pomp verrassend veel winnen. Hieronder vijf praktische tips voor wie niet zomaar de auto kan laten staan.[

1. Speur actief naar de goedkoopste pomp

Tussen twee tankstations kan het prijsverschil gemakkelijk 30 tot 40 cent per liter bedragen, zeker nu de spanning in het Midden-Oosten de olieprijs opstuwt. Vergelijk prijzen via apps of prijsvergelijkingssites en plan desnoods een kleine omweg langs een goedkopere pomp. Op jaarbasis kan dat bij een veelrijder honderden euro’s schelen.

2. Rij soepeler en vooruitkijkend

Het meeste brandstof slurp je tussen 0 en 20 km/u; iedere harde versnelling en noodstop kost geld. Door rustig op te trekken, op tijd uit te rollen en in een zo hoog mogelijke versnelling rond 2.000 toeren te rijden, kun je zo’n 10 tot 20 procent besparen. In de praktijk betekent dat: verder vooruitkijken, meer afstand houden en het verkeerslicht zien aankomen in plaats van ernaartoe te sprinten.

3. Beperk snelheid op de snelweg

Hoe harder je rijdt, hoe steiler de verbruikscurve oploopt. Bij 100 km/u verbruik je grofweg 15 tot 25 procent minder brandstof dan bij 130 km/u, terwijl je vaak maar een paar minuten later aankomt. Zeker met dure liters is het verlagen van je kruissnelheid een van de meest rendabele ingrepen die je vandaag al kunt doen.

4. Check je bandenspanning

Te zachte banden vergroten de rolweerstand, waardoor je motor voortdurend harder moet werken. Volgens tests kan het brandstofverbruik zo met circa 4 à 5 procent oplopen. Maandelijkse controle – bij ‘koude’ banden – en eventueel banden met een gunstig energielabel leveren dus direct voordeel op.

5. Ontdoe je auto van overbodige kilo’s en windvangers

Een dakdrager, dakkoffer of fietsendrager die ‘voor het gemak’ blijft zitten, verstoort de aerodynamica en kan het verbruik tot zo’n 20 procent opjagen. Ook een kofferbak vol spullen weegt letterlijk zwaar op je tankbon. Haal na de vakantie de dragers eraf, ruim de auto leeg en gebruik de airco verstandig: bij hoge snelheid is airco vaak zuiniger dan rijden met open ramen.

Kader: dure liters vragen om zuinig rijden Sinds het recente escaleren van het conflict in het Midden-Oosten zijn de benzineprijzen in Nederland richting de 2,30 euro per liter gekropen, met scenario’s die zelfs tot bijna 3 euro per liter reiken. Wie er in slaagt 10 tot 20 procent minder te verbruiken door rijstijl en onderhoud aan te passen, compenseert daarmee een fors deel van die stijging.



