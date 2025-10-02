Rutte: NAVO-landen gaan versnellen qua drone-capaciteit

KOPENHAGEN (ANP) - NAVO-landen zullen de komende weken "extra gaan versnellen als het aankomt op drone-capaciteit", zei NAVO-chef Mark Rutte donderdag voorafgaand aan een bijeenkomst van Europese leiders in Kopenhagen. Dit naar aanleiding van onder meer Russische drones die zijn gesignaleerd in het Europese luchtruim. "Wanneer de tegenstander zich snel ontwikkelt, moet je ervoor zorgen dat je dat bijhoudt", zei Rutte.

"Ik ben ontzettend trots op de Nederlandse F-35-piloten die in staat waren om die drones in Polen naar beneden te halen", zei Rutte. "Dat betekent dat het werkt. Maar tegelijkertijd kun je op langere termijn natuurlijk niet miljoenen uitgeven aan raketten die drones uit de lucht halen, terwijl die drones zelf een paar duizend euro kosten."

In Denemarken zijn de afgelopen weken ook drones gezien. Rutte wil zich nog niet uitlaten over waar die precies vandaan komen. "Dat zijn we nog aan het bekijken."