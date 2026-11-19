AMSTERDAM (ANP) - Het aantal nieuwe hiv-diagnoses in Nederland is in 2025 opnieuw gestegen, meldt Stichting hiv monitoring (SHM). Het aantal diagnoses daalde jarenlang, maar is de afgelopen vier jaar weer toegenomen.

Afgelopen jaar kregen vijfhonderd mensen te horen dat zij het virus dat aids kan veroorzaken bij zich dragen. De nieuwe diagnoses stijgen met name bij mensen die in of na 1990 zijn geboren, vooral bij mannen die seks hebben met mannen. Van deze groep, bij wie tussen 2023 en 2025 hiv is vastgesteld, is 47 procent geboren in of na 1990. Bij andere mannen en vrouwen is dit respectievelijk 29 en 30 procent.

De stichting, die de stijging als "opvallend" omschrijft, pleit voor gerichte hiv-preventie onder jongeren, anders stijgt het aantal diagnoses de komende jaren verder, waarschuwt hoogleraar Marc van der Valk, internist-infectioloog en bestuurder van SHM.

Vroege diagnose

Het merendeel, zo'n 70 procent van deze groep mannen, is ooit eerder negatief getest op hiv. Bij 35 procent vond die negatieve test plaats in het jaar voor de hiv-diagnose. Dat wijst volgens Van der Valk op een recente hiv-infectie.

De vaak vroege diagnose is volgens hem een gunstige ontwikkeling. "Het laat zien dat mensen zich regelmatig laten testen op hiv", zegt hij in een persbericht. Ook het contact met zorgprofessionals bij het bespreken van een negatieve uitslag "biedt kansen om het gesprek over hiv-preventie aan te gaan en mogelijk het voorkomen van nieuwe hiv-infecties", zegt hij.

Preventiepil PrEP

Een groeiend deel van de mensen bij wie hiv wordt vastgesteld, heeft eerder de preventiepil PrEP gebruikt. Volgens Van der Valk betekent dit niet dat de pil niet werkt, maar dat mensen de pil niet consequent gebruiken of ermee stoppen. Mensen moeten volgens Van der Valk beter worden begeleid in het gebruik van het middel en gemonitord als ze ermee stoppen.

De onderzoekers maken onderscheid tussen een hiv-infectie en een hiv-diagnose. Na een infectie kan het geruime tijd duren voor er klachten ontstaan. Daardoor duurt het vaststellen van een diagnose soms jaren. "Het aantal hiv-infecties is daarom een schatting op basis van het aantal hiv-diagnoses, modelberekeningen en kennis van het beloop van de infectie."

In totaal hadden eind 2025 naar schatting 26.225 mensen hiv in Nederland. Bij het merendeel van deze mensen, 22.602, werd hiv succesvol onderdrukt door een behandeling. In 2025 overleden negentien mensen aan de gevolgen van een vergevorderde hiv-infectie. Dit aantal is sinds 2015 ongeveer gelijkgebleven.