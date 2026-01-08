ECONOMIE
Aantal NSC-leden daalt na verkiezingsnederlaag van 8000 naar 3000

Samenleving
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 11:47
anp080126104 1
DEN HAAG (ANP) - Veel leden zijn weggelopen bij Nieuw Sociaal Contract (NSC) nadat de partij is gedecimeerd bij de Tweede Kamerverkiezingen in oktober. Het aantal leden is teruggelopen van zo'n 8000 begin vorig jaar naar 3000, bevestigt partijvoorzitter Reinout van Malenstein na berichtgeving van RTV Oost.
Desondanks beziet de partijvoorzitter het positief. "Wij bestaan als nieuwe partij pas twee jaar en zijn verheugd dat na de verkiezingsnederlaag veel leden hun lidmaatschap hebben vernieuwd. Dit geeft aan dat de leden inderdaad vertrouwen hebben in de toekomst van de partij en geloven in een nieuw sociaal contract", aldus Van Malenstein. Hij benoemt bovendien dat de partij "3000 keer meer leden" heeft dan de PVV, die de positie van grootste fractie deelt met D66.
NSC verdween bij de verkiezingen uit de Tweede Kamer, terwijl de partij daarvoor nog twintig zetels had. Rond die tijd kregen leden ook de vraag of ze hun lidmaatschap wilden verlengen.
