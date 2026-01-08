Rechtbank behandelt Drentse kunstroofzaak medio april

ASSEN (ANP) - De rechtbank in Assen behandelt de zaak over de kunstroof in het Drents Museum op 14, 16 en 17 april inhoudelijk. Dat is donderdag bekendgemaakt tijdens een vierde inleidende zitting in de rechtbank, waarbij alleen verdachte Jan B. (21) aanwezig was. Douglas Chesley W. (37) en Bernhard Z. (35) kwamen niet.

De drie verdachten uit Heerhugowaard worden vervolgd voor de diefstal van de eeuwenoude kunstschatten op 25 januari vorig jaar, het veroorzaken van een ontploffing, vernieling van het museum en in de zaken van B. en Z. de diefstal van een vluchtauto in Alkmaar.

De buit van de kunstroof bestaat uit de beroemde gouden helm van Cotofenesti en drie gouden armbanden. Het museum had de historische stukken in bruikleen van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest. De buit is nog altijd zoek.

De volgende inleidende zitting is op 18 maart.