ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtbank behandelt Drentse kunstroofzaak medio april

Samenleving
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 11:45
anp080126103 1
ASSEN (ANP) - De rechtbank in Assen behandelt de zaak over de kunstroof in het Drents Museum op 14, 16 en 17 april inhoudelijk. Dat is donderdag bekendgemaakt tijdens een vierde inleidende zitting in de rechtbank, waarbij alleen verdachte Jan B. (21) aanwezig was. Douglas Chesley W. (37) en Bernhard Z. (35) kwamen niet.
De drie verdachten uit Heerhugowaard worden vervolgd voor de diefstal van de eeuwenoude kunstschatten op 25 januari vorig jaar, het veroorzaken van een ontploffing, vernieling van het museum en in de zaken van B. en Z. de diefstal van een vluchtauto in Alkmaar.
De buit van de kunstroof bestaat uit de beroemde gouden helm van Cotofenesti en drie gouden armbanden. Het museum had de historische stukken in bruikleen van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest. De buit is nog altijd zoek.
De volgende inleidende zitting is op 18 maart.
loading

POPULAIR NIEUWS

197861320 l normal none

Welke hondenrassen leven het langst? Welke zijn het gezondst?

212131975_m

Nieuw soort tandpasta blokkeert bacterie die tandvlees sloopt

64807d0b-9645-4323-9965-223383441c7b

Waarom Amerika niet zonder Europa kan

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 05.52.02

Jack van Gelder afgedankt

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 06.28.34

Dit is de vraag die recruiters stellen om je emotionele intelligentie te testen

224043468-34f54891-6d4d-4277-a438-fb90b28a99f9

Toen haar bar afbrandde ging de manager er vandoor met de volle kassa

Loading