Wielrensters vertrokken in Rotterdam voor Tour de France Femmes

ROTTERDAM (ANP) - De wielrensters met daarbij titelverdedigster Demi Vollering zijn in Rotterdam vertrokken voor de Tour de France Femmes. Het peloton stapte na een ploegpresentatie om 12.15 uur op bij het Depot Boijmans Van Beuningen en reed eerst gezamenlijk door de Maasstad. Bij Vlaardingen wordt om 12.45 uur het officiële startsein gegeven voor de rit van 123 kilometer, die eindigt in Den Haag.

Het is de eerste van drie etappes die volledig plaatsvinden op Nederlandse bodem. De vlakke rit naar Den Haag gaat via Voorne-Putten en het Westland naar het centrum van Den Haag en eindigt in Kijkduin. Onderweg is er met de Maasdeltatunnel één beklimming van de vierde categorie. In Kijkduin wordt omstreeks 15.30 uur een massasprint verwacht, met kansen voor sprintsters Lorena Wiebes, Charlotte Kool en Marianne Vos.

Na een etappe van Dordrecht naar Rotterdam en een tijdrit dinsdagmiddag in Rotterdam, verlaten de wielrensters Nederland woensdag met een rit die start in Valkenburg en eindigt in Luik. Een dag later gaat het via Bastogne richting Frankrijk. De Tour de France Femmes eindigt volgend weekend met twee bergritten met aankomsten op Le Grand-Bornand en Alpe d'Huez.