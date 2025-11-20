Aantal schademeldingen aardbeving Zeerijp loopt op tot boven 3000

ZEERIJP (ANP) - Het aantal schademeldingen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) na de aardbeving bij Zeerijp is donderdag opgelopen naar 3004, meldt de organisatie. Daarmee is het aantal met bijna vijfhonderd toegenomen sinds woensdag, toen er 2517 meldingen waren.

Van de 3004 meldingen komen er volgens het IMG 2100 uit het effectgebied van de beving. Dat is het gebied waarin de beving een trilling van 2 millimeter per seconde of hoger veroorzaakte.

In totaal zijn er 74 meldingen van acuut onveilige situaties. Dat wil zeggen dat iemand zich onveilig voelt in een woning of ander gebouw door aardbevingsschade. Tot dusver waren bij tien meldingen maatregelen nodig. Eén melding moet nog worden geïnspecteerd.

De aardbeving met een kracht van 3.4 vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag. Het was een van de zwaarste bevingen ooit gemeten in Groningen. De bevingen hangen samen met de jarenlange gaswinning in het gebied.