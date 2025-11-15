Vaticaan geeft historische objecten terug aan inheemse Canadezen

VATICAANSTAD (ANP/RTR) - Het Vaticaan geeft 62 historische objecten terug aan inheemse Canadese volkeren. De Katholieke Kerk noemt de stap een concreet teken van dialoog, respect en broederschap.

Paus Leo heeft de voorwerpen aan de Canadese Conferentie van Katholieke Bisschoppen overgedragen, die de artefacten vervolgens aan Canadese inheemse organisaties geeft. De objecten bevonden zich in musea van het Vaticaan.

Katholieke missionarissen stuurden de artefacten naar Rome voor een tentoonstelling in 1925, georganiseerd door paus Pius XI. Op de expositie waren ruim 100.000 voorwerpen te zien. Bijna de helft daarvan vormde later het Missionair Etnologisch Museum en werd in de jaren zeventig overgebracht naar de Vaticaanse musea.

Wijlen paus Franciscus bood drie jaar geleden, kort voor zijn bezoek aan Canada, excuses aan de inheemse volkeren aan. In speciale katholieke scholen werden veel kinderen misbruikt en in ongemarkeerde graven begraven.