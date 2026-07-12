Aantal verdrinkingen in Duitsland vorige maand op 99

BERLIJN (ANP/AFP) - In Duitsland zijn vorige maand minstens 99 mensen verdronken. Dat is het grootste aantal sinds een hittegolf in juni 2003, toen 107 mensen door verdrinking om het leven kwamen, aldus de nationale reddingsbrigade (DLRG).

De meeste verdrinkingen waren in meren en rivieren. Volgens de DLRG waren veel slachtoffers jonge mannen. Ruim 90 procent van de slachtoffers was man. Volgens de reddingsbrigade nemen mannen vaker risico's en onderschatten ze ook vaker de gevaren.

Het dodental was het hoogst in de aan Nederland aangrenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daar vielen 22 doden, bijna een verdubbeling van het aantal in juni vorig jaar.

Duitsland was in juni een van de landen in West-Europa die te maken had met extreme hitte. Eind juni werd een temperatuur van 41,7 graden gemeten, de hoogste ooit in het land. De hittegolf ging gepaard met bosbranden, problemen op het spoor en oversterfte.