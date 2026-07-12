Persoon aangehouden na vechtpartij bij aanmeldcentrum Ter Apel

TER APEL (ANP) - De politie heeft zaterdagavond een persoon aangehouden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel na een melding van een vechtpartij. De 29-jarige man werd overgedragen door de beveiliging, laat een woordvoerder weten.

Een verslaggever van het ANP zag zaterdagavond diverse opstootjes op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en VluchtelingenWerk. Zo kreeg een oudere vluchteling ogenschijnlijk uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. De hulporganisaties zijn gestopt met de hulpverlening, omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverleners en hulpvragers.

De politie laat weten dat ze er zijn als het nodig is, maar dat ze niet verantwoordelijk zijn voor toezicht of beveiliging van het terrein. "We herkennen het beeld van toenemende spanningen op het voorterrein en staan doorlopend in goed contact met alle organisaties die hier een rol in hebben."