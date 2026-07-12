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Gemeente: nog geen structurele maatregelen voor onrust Ter Apel

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 12:38
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TER APEL (ANP) - De gemeente Westerwolde heeft nog geen zicht op structurele maatregelen voor de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum Ter Apel nu het Rode Kruis daar het werk heeft neergelegd. Een woordvoerster zegt dat de gemeente "meerdere keren per dag contact heeft met het COA en het ministerie" over de veiligheid, maar dat concrete maatregelen voorlopig uitblijven.
Het Rode Kruis liet vrijdag weten geen zorg meer te verlenen aan mensen buiten het volle asielzoekerscentrum in Ter Apel. De veiligheid van de hulpverleners en de hulpvragers kan daar volgens de organisatie namelijk niet meer gegarandeerd worden. Afgelopen nacht waren daar meerdere opstootjes tussen asielzoekers.
Volgens de gemeente ligt de bal voornamelijk bij het COA en het ministerie. "Wij houden hen nog steeds verantwoordelijk voor de zorg voor asielzoekers."
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