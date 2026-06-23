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Aantal verdrinkingen tijdens hittegolf in Frankrijk loopt op

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 9:32
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PARIJS (ANP/RTR) - In Frankrijk zijn sinds het begin van het weekend ongeveer twintig mensen verdronken, zegt sportminister Marina Ferrari tegen France Inter-radio. Het land gaat gebukt onder een hittegolf, maar de minister waarschuwt dat het gevaarlijk kan zijn om te zwemmen op plekken die daar niet officieel voor zijn aangewezen.
Het is niet bekend op welke plekken de verdrinkingen precies hebben plaatsgevonden.
Het is al een aantal dagen zeer warm in Frankrijk en ook dinsdag en woensdag geldt op veel plekken code rood. Dat is de hoogste weerswaarschuwing voor extreme temperaturen. Niet eerder werd de kleurcode voor zoveel departementen afgekondigd. Maandag schoot de temperatuur al op veel plekken boven de 40 graden en dat wordt ook dinsdag verwacht.
Franse autoriteiten waarschuwen niet alleen voor verdrinkingsgevaar, maar ook voor het risico van uitdroging. De hulpdiensten moesten daarvoor al vaak in actie komen, aldus BFMTV.
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