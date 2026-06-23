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Beurs in Amsterdam opent fors lager na techuitverkoop in Seoul

Economie
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 9:23
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AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een fors verlies aan de dag begonnen. Veel aandacht ging uit naar bewegingen op de beurs in Seoul, waar de Zuid-Koreaanse index Kospi hard omlaagging door de uitverkoop van techaandelen. Ook op het Damrak stonden chipbedrijven onder druk. Bierbrouwer Heineken won na de aankondiging van Rafael Oliveira als nieuwe topman. Oliveira gaf eerder leiding aan koffie- en theebedrijf JDE Peet's.
De AEX stond in de eerste minuten 1,3 procent lager op 1068,80 punten. De MidKap zakte ook 1,3 procent tot 1084,51 punten.
Chipmachinemaker ASML koerste 3,7 procent lager. Ook de andere toeleveranciers voor de chipindustrie, Besi en ASMI, verloren aan waarde na een koersdreun in Seoul.
De beurs sloot daar 10 procent lager, wat vooral kwam doordat grote techbedrijven zoals chipfabrikanten Samsung en SK Hynix in de uitverkoop gingen. Het verlies zette een automatische handelspauze in werking, bedoeld als afkoelingsperiode voor beleggers.
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