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Aantal zwaargewonden ongeval Kanaaltunnel omlaag bijgesteld

Samenleving
door anp
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CALAIS (ANP) - Het aantal zwaargewonden als gevolg van het ongeluk tussen een minibusje en een vrachttrein aan de Franse kant van de Kanaaltunnel is bijgesteld naar twee. Dat melden de lokale autoriteiten tijdens een persmoment ter plaatse. Eerder spraken Franse media nog van vijf zwaargewonden.
In totaal raakten negentien inzittenden, onder wie de chauffeur van het busje, gewond. De twee zwaargewonden zijn overgevlogen naar een ziekenhuis in Lille. Sommigen van hen zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht, aldus de autoriteiten. Het gaat voor zover bekend uitsluitend om mannen van verschillende nationaliteiten.
Het busje raakte om nog onbekende redenen in aanraking met de trein. Op beelden bij Franse media is te zien hoe het voertuig beschadigd is geraakt en mensen in de omgeving van het voertuig worden verpleegd.
Anders dan aanvankelijk werd gemeld, is het Eurostar-treinverkeer niet gehinderd, melden verschillende media op gezag van de vervoerder. Opgeschorte treinen zijn verhinderd door werkzaamheden, niet door het voorval.
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