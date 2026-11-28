De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zaterdag voorgesteld om samen met Gadi Eisenkot een regering te vormen met een roterend premierschap. Eisenkot kan dan als eerste premier worden, aldus Netanyahu op X.

Netanyahu wil een regering van nationale eenheid, omdat hij een "existentieel gevaar" ziet voor Israël. Hij zegt bereid te zijn afstand te doen van het principe dat de grootste partij de premier mag leveren.

Netanyahu's partij Likoed werd in de verkiezingen eind oktober de grootste. Oppositiepartijen die zich gezamenlijk achter Eisenkot hadden geschaard, kregen in totaal meer stemmen dan Netanyahu's blok. Eisenkot kreeg vervolgens het initiatief om een regering te vormen en heeft met een aantal partijen inmiddels een akkoord gesloten.

Eisenkot zei vrijdag voor de deadline van 6 december een regering te willen vormen, zeer waarschijnlijk zonder Likoed. Vrijdag beschuldigde hij die partij ervan coalitiegesprekken te vertragen in een poging om nieuwe verkiezingen te krijgen.