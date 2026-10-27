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Aanvallen op Kyiv bij ingaan bestand rond Olesjky

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP/RTR) - Rond de Oekraïense stad Olesjky is in de nacht van maandag op dinsdag om 02.00 uur (Nederlandse tijd) een humanitair bestand ingegaan. Het Russische ministerie van Defensie liet op Telegram weten aanvallen op Cherson te hebben opgeschort vanwege het plaatselijke staakt-het-vuren. In de Oekraïense hoofdstad Kyiv klonken rond dat tijdstip juist explosies na een eerdere dodelijke aanval, aldus verslaggevers van Reuters.
Het bestand in het door Rusland bezette Oekraïense Olesjky werd bemiddeld door de Amerikaanse presidentsvrouw Melania Trump. Hoewel Rusland aankondigde aanvallen te staken, is het niet te verifiëren of er direct minder gevochten wordt, aldus persbureau AFP.
Kyiv werd eerder in de nacht van maandag op dinsdag volgens The Kyiv Independent getroffen door ballistische raketten. Onder andere een universiteitscampus en een ambulance waren doelwit. Volgens burgemeester Vitali Klitsjko viel er één dode en raakten tien mensen gewond, onder wie meerdere studenten.
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