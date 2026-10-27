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Jay-Z treedt op tijdens halftimeshow Super Bowl

Samenleving
door anp
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LOS ANGELES (ANP/RTR) - Jay-Z zal optreden tijdens de volgende halftimeshow in de Super Bowl. In februari volgend jaar staat de rapper op het podium van het SoFi Stadium in Los Angeles voor de pauzeshow van de finale van het American footballseizoen.
Iconische artiesten als de Rolling Stones, Beyoncé, Madonna, Prince en Bruce Springsteen traden eerder op tijdens de halftimeshow. Dit jaar verzorgde de Puerto Ricaanse zanger en rapper Bad Bunny de show. Dat leverde wereldwijd 128 miljoen kijkers op. Het entertainmentbedrijf Roc Nation van Jay-Z verzorgt de halftimeshow sinds 2019.
Shawn Carter, zoals de 56-jarige Jay-Z eigenlijk heet, is bekend van nummers als 99 Problems en Hard Knock Life. "Dertig jaar muziek, werk en cultuur op het grootste podium ter wereld", zei Jay-Z in een verklaring. "Dit is een droom die uitkomt."
De 61e Super Bowl, de finale van de American footballcompetitie NFL, wordt op 14 februari 2027 gespeeld.
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