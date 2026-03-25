Aanvallen op Teheran, Israël en Golfstaten

TEHERAN/TEL AVIV/KOEWEIT/RIYAD (ANP/RTR) - Israël heeft woensdag opnieuw de Iraanse hoofdstad Teheran onder vuur genomen, melden het Israëlische leger en Iraanse media. Volgens Iran werd onder meer een woonwijk getroffen, waar reddingswerkers naar slachtoffers zoeken.

Het Israëlische leger stelt dat het infrastructuurdoelen in de stad heeft aangevallen. Tegelijk meldde Iran nieuwe aanvallen op Israël, onder meer op Tel Aviv en het noordelijke Kirjat Sjmona, en op Amerikaanse bases in de regio.

Ook Koeweit en Saoedi-Arabië meldden droneaanvallen te hebben afgeslagen. Op de luchthaven van Koeweit ontstond brand nadat een brandstoftank was geraakt, zonder dat er slachtoffers vielen.

Duizenden levens

President Donald Trump zei dat de Verenigde Staten onderhandelen over een einde aan de oorlog. Volgens berichten ligt er een voorstel voor een staakt-het-vuren van een maand en een plan met vijftien punten bij Iran.

De oorlog heeft al duizenden levens gekost en zorgt voor grote onrust op energiemarkten wereldwijd. Berichten over mogelijke onderhandelingen drukten woensdag de olieprijs.