Negen doden bij Israëlische aanvallen in zuidelijk Libanon

BEIROET (ANP/RTR) - Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn woensdag zeker negen mensen gedood, berichten Libanese staatsmedia. Vier kwamen om in de stad Adloun, twee in het Palestijnse vluchtelingenkamp Mieh Mieh bij de kustplaats Sidon, waar ook vier mensen gewond raakten. Bij een aanval op de stad Habboush vielen drie doden en achttien gewonden.

Het Israëlische leger waarschuwde ook voor een nakende aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beiroet. Een militair woordvoerder riep bewoners in een verklaring online op direct te vertrekken. "Voor uw veiligheid moet u onmiddellijk evacueren", schreef hij.

Israël heeft zijn campagne tegen Hezbollah opgevoerd nadat de door Iran gesteunde beweging Libanon op 2 maart met raketvuur in de regionale oorlog had meegetrokken. Bij de Israëlische campagne zijn tot nu toe zeker 1072 mensen gedood en meer dan een miljoen mensen ontheemd, aldus Libanese autoriteiten.