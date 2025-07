Rutte valt Oekraïne bij over terugschroeven hulp VS

De Verenigde Staten moeten wat soepeler omspringen met hun eigen wapen- en munitievoorraden zodat Oekraïne niet zonder komt te zitten, vindt NAVO-topman Mark Rutte. De VS houden de levering van onder meer beloofde, cruciale luchtverdedigingsmunitie tegen uit angst zelf tekort te komen.

Rutte begrijpt "volkomen" dat de VS "er altijd voor moet zorgen dat de eigen belangen zijn gedekt", zei hij donderdag tegen nieuwszender Fox News. "Maar tegelijkertijd moeten we wat flexibiliteit toestaan. Oekraïne kan op korte termijn niet zonder de steun die het krijgt aan munitie en luchtverdedigingssystemen." Rutte wees erop dat de VS er niet mee gediend is als Oekraïne de oorlog verliest.

Oekraïne heeft vrijwel dagelijks steeds heviger luchtaanvallen van Rusland te verduren. Het land weet die de laatste tijd minder goed af te slaan. Dat zou nog veel moeilijker kunnen worden zonder de belangrijke Amerikaanse Patriot-luchtverdedigingsraketten waarop het rekent.