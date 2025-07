A$AP Rocky annuleert optredens op Lowlands en Pukkelpop

BIDDINGHUIZEN (ANP) - A$AP Rocky heeft zijn optredens bij Lowlands en Pukkelpop geannuleerd. Dat maakten de organisaties woensdag bekend via sociale media. De rapper was aangekondigd als headliner van beide festivals. De reden waarom A$AP Rocky heeft afgezegd is niet bekend.

Pukkelpop meldt dat Macklemore de rapper gaat vervangen op het festival. Lowlands laat in een Instagrambericht weten dat er nog wordt gewerkt aan een vervangende act.

Lowlands vindt plaats van 15 tot en met 17 augustus in Biddinghuizen. Pukkelpop is van 14 tot en met 17 augustus in het Belgische Hasselt.