Hoekstra vindt het logisch nu nieuw EU-klimaatdoel op te stellen

BRUSSEL (ANP) - Volgens Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) is het "logisch" dat de EU nu een nieuw klimaatdoel voor 2040 vastlegt. De Europese Commissie heeft voorgesteld de uitstoot van broeikasgassen per 2040 met 90 procent terug te dringen.

"Gespannen geopolitiek, bedreiging van de collectieve veiligheid en trage groei in sommige lidstaten. Sommigen vragen zich misschien af ​​waarom we dit doen, terwijl er al zoveel gaande is. Maar we doen het omdat het logisch is, voor onze economie, veiligheid en om geopolitieke redenen, om door te gaan met klimaatbeleid", zei Hoekstra tijdens een persconferentie over het klimaatdoel.

Hoekstra wijst onder meer op het belang van de bescherming van burgers tegen klimaatverandering en extreem weer. Ook zijn duidelijke doelen nodig om "bedrijven de voorspelbaarheid te geven die ze nodig hebben". Het gaat ook om "onafhankelijker en veerkrachtiger te worden. De EU betaalt nog steeds jaarlijks miljarden euro's voor de import van olie en gas".