Aardbeving voor de noordoostkust van Taiwan

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 december 2025 om 17:11
anp271225084 1
TAIPEI/YILAN (ANP/AFP/RTR) - Ruim 30 kilometer voor de noordoostkust van Taiwan heeft zich op een diepte van 73 kilometer een aardbeving voorgedaan met een kracht van tussen de 6.6 en 7.0, aldus de plaatselijke autoriteiten en meteorologische instellingen. Het epicentrum was onder de zeebodem ten oosten van de kustplaats Yilan, die niet ver van de hoofdstad Taipei ligt.
In de hoofdstad deed de beving panden schudden. Er zijn vooralsnog geen berichten van schade of slachtoffers. Er is volgens de eerste berichten geen gevaar voor een tsunami.
Een aardbeving met een kracht van 7.3 eiste in 2016 in het zuiden van het eiland meer dan honderd levens.
