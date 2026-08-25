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Aartsbisschop Vaticaan dringt bij Lavrov aan op dialoog

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 14:17
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MOSKOU (ANP/RTR) - Aartsbisschop Paul Richard Gallagher van het Vaticaan heeft in een gesprek met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov aangedrongen op het belang van diplomatie en dialoog in wat hij "een moeilijke tijd voor internationale relaties" noemde. Gallagher, een belangrijke diplomaat die belast is met de buitenlandse relaties van het Vaticaan, bezocht Lavrov dinsdag in Moskou.
Tijdens het gesprek stelde de aartsbisschop dat de wereld diplomatie meer dan ooit nodig heeft.
Lavrov en Gallagher spraken elkaar vorig jaar al via de telefoon. Ze spraken toen onder meer over de oorlog in Oekraïne.
Ook dinsdag was de oorlog onderwerp van gesprek. Volgens Gallagher hebben ze het gehad over mogelijkheden om "duurzame en rechtvaardige vrede" in Oekraïne te bereiken. Lavrov zei dat de twee overeen zijn gekomen om samen te werken op het gebied van humanitaire kwesties rond Oekraïne, zoals kwesties die met kinderen te maken hebben.
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