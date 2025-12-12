Aartsen: meer geld voor spoor verstandig, is aan volgende kabinet

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD) denkt dat het "verstandig" is om meer geld te steken in het spoor, maar vindt het aan het volgende kabinet om daarover te besluiten. Donderdag meldde ProRail dat de spoorbeheerder de komende jaren steeds vaker alleen noodzakelijk onderhoud kan plegen. Maar voor klussen om het spoor 'toekomstklaar' te maken is geen budget.

Het geld voor infrastructuur als wegen, bruggen en het spoor is "beperkt" volgens de demissionair bewindsman. Dat noopt tot "pijnlijke maatregelen", zei Aartsen na afloop van de ministerraad.

Het kost veel geld om verouderde infrastructuur te vernieuwen. Tegelijk klinkt de roep steeds luider om te investeren in nieuwe infrastructuur, onder andere in het vrijdag gepresenteerde advies van voormalig ASML-topman Peter Wennink. "Met het huidige budget kan dat gewoon niet", aldus de staatssecretaris. Het kabinet bezuinigt juist op het Mobiliteitsfonds, waaruit zulke investeringen kunnen worden betaald.