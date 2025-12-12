ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zonder ingreep loopt wachttijd arbeidsongeschikten op tot 3 jaar

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 14:09
anp121225137 1
DEN HAAG (ANP) - Als het stelsel voor arbeidsongeschiktheid niet drastisch wordt aangepakt, loopt de wachttijd voor een beoordeling op tot drie jaar in 2030. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van verschillende ministeries in een gezamenlijk beleidsadvies. In dat geval zouden bijna 200.000 mensen wachten op een definitieve uitkering.
Het UWV, de uitvoeringsdienst van uitkeringen voor onder andere arbeidsongeschikten, heeft nu al een flinke achterstand. Die loopt alleen maar op de komende jaren, onder meer omdat steeds meer mensen arbeidsongeschikt worden. Dit komt onder andere doordat mensen langer doorwerken, post-covid hebben en mentale klachten vaker voorkomen. Ook heeft het UWV een tekort aan verzekeringsartsen die alle mensen met een uitkering moeten beoordelen.
Net als de Rekenkamer concluderen de ambtenaren dat het systeem van uitkeringen voor mensen die niet (meer) kunnen werken, een stuk eenvoudiger moet. Zo suggereren de beleidsonderzoekers dat de aparte uitkering voor mensen die voor meer dan 80 procent arbeidsongeschikt zijn, geschrapt moet worden. Deze uitkering is hoger dan die voor mensen die nog wel deels kunnen werken. Dat stimuleert werknemers en werkgevers om opnieuw een beoordeling aan te vragen, wat weer extra artsen vraagt.
Advies
Een ander advies is dan ook om deze schaarse verzekeringsartsen gerichter in te zetten. Een deel van hun werkzaamheden moet worden overgenomen door andere medische professionals. Bovendien moet het aantal herbeoordelingen omlaag. Dat kan bijvoorbeeld door een eigen bijdrage hiervoor te vragen, suggereren de ambtenaren.
Het is een advies aan een nieuw kabinet om de problemen met de WIA op te lossen. De ambtenaren hebben ook een aantal suggesties van wat een nieuw kabinet niet moet doen, zoals het verkorten van de loondoorbetaling bij ziekte. Nu krijgen mensen twee jaar betaald als ze ziek zijn. Voor werkgevers kan dit een grote kostenpost zijn. Als mensen bijvoorbeeld al na een jaar worden doorverwezen naar het UWV, zorgt dit voor meer problemen bij die uitvoering. Bovendien gaan mensen in het tweede jaar vaak weer terug aan het werk.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

Scherm­afbeelding 2025-12-12 om 06.33.35

Wetenschappers openden een 3000 jaar oude krokodil. Ze wisten niet wat ze zagen

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

Loading