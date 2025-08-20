Zuid-Korea blokkeert terugkeer ex-spion (95) naar Noord-Korea

SEOUL (ANP/AFP) - Een 95-jarige Noord-Koreaan heeft geprobeerd vanuit Zuid-Korea terug te keren naar zijn thuisland. Zuid-Koreaanse militairen hielden hem tegen. De man, Ahn Hak-sop, is een oud-spion die in 1953 tijdens de Koreaanse Oorlog gevangen werd genomen en in 1995 vrijkwam.

Ahn behoort tot een groep van zes Noord-Koreaanse voormalige militairen en spionnen die onlangs een repatriëringsverzoek hebben ingediend. Ze werden in Zuid-Korea veroordeeld voor activiteiten tegen de staat en zaten tientallen jaren in de gevangenis omdat ze weigerden afstand te nemen van het communisme. Inmiddels zijn ze vrij.

Ahn noemde zichzelf eerder een krijgsgevangene. Hij droeg de vlag van zijn thuisland, wat in Zuid-Korea strafbaar is, bij zijn poging de grens over te steken. Een organisatie die voor zijn terugkeer pleit, zegt dat Ahn een paar honderd meter in de richting van een militair controlepunt liep voordat hij werd gestopt. De Noord-Koreaan, die zijn actie had aangekondigd, is naar een ziekenhuis gebracht.