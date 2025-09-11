ECONOMIE
Kabinet tegen no-flyzone boven westen van Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 18:11
DEN HAAG (ANP) - Het is "niet verstandig" een no-flyzone boven het westen van Oekraïne in te stellen, zei demissionair premier Dick Schoof donderdag in een debat over de al meer dan duizend dagen durende oorlog in Oekraïne. Hij is tegen vanwege het "grote risico" dat eraan verbonden is.
D66 en Volt pleitten in het debat voor de no-flyzone na de grote schending van het Poolse luchtruim door Russische drones woensdag. Jan Paternotte (D66) en Laurens Dassen (Volt) wezen erop dat Polen en Oekraïne al langer om zo'n vliegverbod vragen. Het is volgens hen belangrijk dat de NAVO met een ferme reactie komt op de Russische actie.
In de Kamer is amper steun voor een no-flyzone. De kans bestaat dat we dan in gevecht komen met de Russen, zei Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA). Ook VVD-leider Dilan Yeşilgöz voelt er niet voor. Ze noemde het "geen verstandig voorstel". NSC'er Eddy van Hijum ziet ook niets in het idee.
