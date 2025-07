Abbas verwelkomt Frans besluit tot erkenning Palestijnse staat

RAMALLAH (ANP/AFP) - De Palestijnse president Mahmoud Abbas verwelkomt het besluit van Frankrijk om de Palestijnse staat te erkennen. Een "overwinning voor de Palestijnse kwestie", aldus de leider van de Palestijnse Autoriteit, het bestuursorgaan op de Westelijke Jordaanoever.

"Dit weerspiegelt de toewijding van Frankrijk om het Palestijnse volk te steunen en hun legitieme rechten op hun land en thuisland", aldus de president. De Franse president Emmanuel Macron publiceerde donderdag zijn brief aan Abbas waarin hij het besluit aankondigde.

Israël en de Verenigde Staten veroordelen het plan. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio sprak van een "roekeloos besluit" dat alleen Hamas dient en vrede tegenwerkt. "Het is een klap in het gezicht van de slachtoffers van 7 oktober", aldus Rubio, verwijzend naar de zeer dodelijke aanval van Hamas op Israël in 2023. Er vielen toen ongeveer 1200 doden.