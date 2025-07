Kremlin: top Poetin en Zelensky pas laatste stap in vredesproces

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland ziet niets in een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op korte termijn. Een top tussen de twee leiders kan alleen plaatsvinden als laatste stap in het vredesproces, verklaart het Kremlin.

Een ontmoeting binnen dertig dagen is "duidelijk" onwaarschijnlijk, aldus een woordvoerder vrijdag. Het Kremlin verklaarde een dag eerder al dat het moeilijk voor te stellen is hoe Poetin Zelensky vóór eind augustus zou kunnen ontmoeten. De Oekraïense president denkt dat een ontmoeting met Poetin nodig is om de oorlog te beëindigen.

Oekraïne had deze week tijdens een overleg met Rusland een ontmoeting in augustus voorgesteld. Het overleg tussen de presidenten zou dan binnen een Amerikaanse deadline voor een vredesakkoord vallen. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde Rusland vorige week zware sancties op te leggen als het niet binnen vijftig dagen instemt met een Oekraïne-deal.