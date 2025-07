Stijging vertrekkende Syriërs vanuit België

BRUSSEL (ANP/BELGA) - In de eerste maanden van dit jaar zijn 111 Syriërs vrijwillig vanuit België naar Syrië teruggekeerd, blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van Fedasil. De val van het Assad-regime lijkt de voornaamste beweegreden. Vorig jaar keerden twee mensen terug vanuit België.

De val van het regime is mogelijk niet de enige reden voor de toename van vrijwillige terugkeer. Sinds de machtswisseling vorig jaar december worden geen asielaanvragen uit Syrië meer behandeld. Deze pauze was ingesteld omdat de Belgische IND over "onvoldoende objectieve informatie" beschikt over de situatie in Syrië. De pauze geldt in principe tot eind deze maand.

Binnenkort wordt bekeken of de behandeling van Syrische asielaanvragen vanaf augustus wordt hervat of dat de pauze wordt verlengd.

In Nederland is een zogenoemde beslisstop voor asielzoekers uit Syrië medio juni opgeheven. Die was medio december vorig jaar ingesteld voor zes maanden. De IND behandelt weer aanvragen.