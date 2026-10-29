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Abbas ziet in Israëlische verkiezingen kans voor vredesgesprekken

Samenleving
door anp
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RAMALLAH (ANP/AFP) - De Palestijnse president Mahmoud Abbas hoopt dat een nieuwe Israëlische regering nieuw leven kan blazen in vredesbesprekingen over de Palestijnse gebieden. Dat meldt het Palestijnse persbureau Wafa. In Cyprus zei hij kansen te zien voor "het vervolgen van serieuze politieke dialoog en het stimuleren van vrede".
Israël hield dinsdag parlementsverkiezingen. Hoewel nog niet alle stemmen geteld zijn, lijkt de voorlopige uitslag uit te wijzen dat Arabisch-Israëlische partijen doorslaggevend kunnen zijn voor coalitievorming. Het blok van premier Benjamin Netanyahu stevent af op een nipte overwinning, maar komt niet aan een absolute meerderheid.
De verkiezingen werden breed gezien als een barometer voor de populariteit van Netanyahu. Ondergesneeuwd in de verkiezingsthema's bleef het lot van de Gazanen. Zowel het blok-Netanyahu als dat van oppositieleider Gadi Eisenkot lijkt niet van plan het beleid jegens de Palestijnen en de Palestijnse gebieden vergaand te herzien.
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