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Leider Hongkong biedt excuses aan na rapport over dodelijke brand

Samenleving
door anp
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HONGKONG (ANP) - John Lee, de leider van Hongkong, heeft zijn excuses aangeboden voor de grote brand waarbij vorig jaar 168 mensen om het leven kwamen, melden The New York Times en nieuwssite Hong Kong Free Press. Donderdag werden de bevindingen van een rapport over de ramp bekendgemaakt. De minister van Volkshuisvesting moest naar aanleiding van het onderzoek opstappen.
"De brand heeft ons verdriet en pijn gebracht", zei Lee tijdens een persconferentie. Samen met zeven andere functionarissen maakte hij bij wijze van verontschuldiging een diepe buiging.
Volgens Lee heeft de brand bij het wooncomplex Wang Fuk Court vooral kunnen gebeuren door corruptie in de bouwindustrie. De georganiseerde misdaad zou verantwoordelijk zijn voor de slechte manier waarop werkzaamheden werden verricht bij de zeven gebouwen die vlam vatten. Het vuur kon zich volgens de autoriteiten snel verspreiden doordat de netten die bedoeld waren om de ramen te beschermen, gemaakt waren van brandbaar materiaal.
120 aanbevelingen
Lee zei dat de onderzoekscommissie 120 aanbevelingen heeft gedaan. Een daarvan zou zijn om fraude bij aanbestedingen tegen te gaan. Ook staat in het rapport dat ambtenaren veiligheidszorgen van bewoners onterecht hebben genegeerd. Volgens Lee is volkshuisvestingsminister Winnie Ho daar politiek verantwoordelijk voor en moest ze daarom aftreden.
Eerder werden al zeven personen en twee bedrijven aangeklaagd voor hun rol bij de brand. Lee zei dat er wordt onderzocht of meer mensen vervolgd moeten worden.
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