ABC: man aangehouden om doodsbedreiging Trump

TUCSON (ANP) - De politie in de Amerikaanse staat Arizona heeft de man aangehouden die ervan wordt verdacht te hebben gedreigd presidentskandidaat Donald Trump te vermoorden. Dat meldt de Amerikaanse zender ABC News. De 66-jarige Ronald Lee Syvrud zou zonder verdere incidenten zijn opgepakt.

Trump is donderdag op campagne in Arizona, bij de grens met Mexico, om te praten over immigratie. Eerder donderdag maakte de politie bekend op zoek te zijn naar Syvrud om online dreigementen "een presidentskandidaat te vermoorden". Ingewijden bevestigden tegenover diverse Amerikaanse media dat de man het op Trump had voorzien.

Syvrud werd al gezocht voor onder meer doorrijden na een ongeluk, gemiste rechtbankzittingen en omdat hij zich niet had gehouden aan de verplichting zich te registreren als zedendelinquent.

Trump overleefde vorige maand een aanslag op zijn leven tijdens een campagnebijeenkomst. Een schutter miste hem rakelings en Trump raakte alleen gewond aan zijn oor. Een persoon in het publiek kwam om door een kogel. De schutter werd doodgeschoten.