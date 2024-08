Wall Street wacht in spanning op duiding Fed-baas Jerome Powell

NEW YORK (ANP) - Wall Street is donderdag met verliezen gesloten. Beleggers handelden voorzichtig in aanloop naar de toespraak van centralebankhoofd Jerome Powell op vrijdag. Op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole geeft hij dan mogelijk meer duidelijkheid over wat de Federal Reserve komende tijd met de rente gaat doen.

"Inmiddels is de vraag voor beleggers niet meer óf maar met hoeveel de Fed de rente gaat verlagen", legt ING-econoom Bert Colijn uit. "Waarschijnlijk gaat het banencijfer voor augustus daar een hele belangrijke factor in zijn, maar Powell kan morgen vast sturing geven. De meeste beleggers verwachten een daling van 0,25 maar ook 0,50 procentpunt is een mogelijkheid."

De bekende Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 40.712,78 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,9 procent naar 5570,64 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 1,7 procent in op 17.619,36 punten. De voorbije handelsdagen zaten de graadmeters, op een korte onderbreking eerder deze week na, nog vrijwel onophoudelijk in de lift.