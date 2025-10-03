ECONOMIE
ABC News: ambtenaren VS moeten Democraten shutdown aanrekenen

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 13:44
anp031025137 1
WASHINGTON (ANP) - Medewerkers van Amerikaanse overheidsinstellingen worden verzocht om de Democraten de schuld te geven van de shutdown in hun out-of-officemails. ABC News meldt dat bij onder meer de ministeries van Werkgelegenheid, Justitie en Onderwijs medewerkers hun onvrede hierover uiten.
In een voorbeeld van een out-of-officemail staat dat Democratische senatoren de shutdown hebben veroorzaakt. Bij medewerkers van het ministerie van Onderwijs zou de mail automatisch zijn aangepast. Ook geeft het Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling op zijn website "radicaal links" de schuld van de shutdown.
De overheid is gedeeltelijk gesloten omdat de financiering van overheidsdiensten niet rondkomt. President Donald Trump geeft de Democraten de schuld, maar die vragen zich op hun beurt af hoe serieus Trump wil onderhandelen. In de afgelopen dagen plaatste hij discriminerende AI-video's op Truth Social waarin hij andere politici belachelijk maakte.
