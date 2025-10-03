ECONOMIE
Wij eisen de nacht op wordt stichting om 'blijvende verandering'

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 13:45
anp031025138 1
DEN HAAG (ANP) - Het initiatief Wij eisen de nacht op wordt een stichting. De organisatie achter de beweging voor meer veiligheid voor vrouwen laat weten dat met een stichting "blijvende verandering kan worden gerealiseerd en elke gedoneerde euro zorgvuldig en transparant wordt besteed".
De stichting krijgt de ANBI-status, aldus initiatiefnemer van de actie Danique de Jong. Dat wil zeggen dat de stichting een algemeen belang dient en aan meerdere eisen moet voldoen. Zo mag een stichting met een ANBI-status geen winstoogmerk hebben. De stichting krijgt ook een raad van toezicht, aldus De Jong.
Het opgehaalde bedrag van ongeveer een half miljoen euro blijft bij crowdfundingsbedrijf GoFundMe, tot de stichting officieel is opgericht. De Jong laat weten dat tot dusver slechts "beperkte kosten" zijn gemaakt voor drukwerk.
De actie Wij eisen de nacht op ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, afgelopen augustus.
